Neymar Jr sera-t-il apte pour affronter le Real Madrid le 15 février prochain en huitièmes de finale aller de Ligue des champions ? Depuis plusieurs jours, le Brésilien de bientôt 30 ans (il les fêtera le 5 février) entame une course contre la montre pour être prêt pour ce choc européen face aux Madrilènes. Et comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, le numéro 10 parisien a repris partiellement avec les joueurs présents au Camp des Loges ce mercredi. Si son retour à la compétition face au LOSC ce dimanche semble compliqué, Neymar Jr pourra retrouver du rythme face au Stade Rennais (11 février). Et pour Philippe Sanfourche, si le Brésilien retrouve un minimum de temps de jeu, il jouera à coup sûr face au Real Madrid.

« Déjà Neymar, il a un peu repris en partie l’entraînement aujourd’hui (mercredi) de manière collective avec ses coéquipiers. Il est dans les clous. Ni mieux ni moins bien que ce qui était prévu, mais il est dans les clous. Il va revenir dans le groupe gentiment. Je pense que ça sera un peu trop juste pour Lille mais il va certainement avoir du temps de jeu face à Rennes », a déclaré Philippe Sanfourche sur le plateau de L’Equipe du Soir. « On connaît le mode de fonctionnement de ce club. Il ne faut pas oublier que Neymar dans le projet du Paris Saint-Germain s’il peut jouer… Il gagne 65M€ par an comme Messi, on parle de l’affiche à l’international. Donc contre le Real Madrid, si Neymar est sur ses deux jambes, bien sûr qu’il va jouer. »