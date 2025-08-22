Sans forcer, le PSG s’impose contre Angers grâce à Fabian Ruiz

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG recevait Angers ce vendredi soir. Devant leur public, les Parisiens n’ont pas forcé pour s’offrir un court succès (1-0).

Pour la première rencontre de la saison 2025-2026 au Parc des Princes, le PSG recevait Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe quasiment type. Dès le début du match, les Parisiens vont monopoliser le ballon et tenter de déstabiliser la défense bien regroupée du SCO. Malgré une possession qui a atteint les 90%, les Parisiens ont du mal à se procurer des situations. Il faudra attendre la 25e minute pour voir le PSG s’offrir une possibilité de but. Trouvé à l’entrée de la surface, Joao Neves s’écroule après avoir été touché au pied. L’arbitre désigne le point de penalty. Ousmane Dembélé se présente, mais rate sa frappe qui s’envole au-dessus de la barre de Koffi (27e). Un penalty raté qui va réveiller les Parisiens qui vont enchaîner les tentatives sans réussir à trouver le cadre. Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont se procurer des situations sans trouver le cadre (32e, 34e, 44e). Le numéro 14 du PSG, trouvé à l’entrée de la surface du côté gauche, tente sa chance, mais sa frappe passe un peu au-dessus du but. L’international français aurait pu obtenir un penalty. Après un festival sur le côté gauche, il entre dans la surface et s’écroule. Malgré un léger contact, l’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de pénalty. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

A voir aussi : Série de victoires, records… Les chiffres clés avant PSG / Angers

Fabian Ruiz débloque la situation

En seconde période, le PSG va poursuivre sa domination et enfin être récompensé. Après un enchaînement de passes à l’abord de la surface, Désiré Doué est trouvé sur le côté gauche de la surface angevine. Ce dernier voit son centre à ras de terre être repoussé par la défense angevine. Le ballon revient dans les pieds de Fabian Ruiz, qui trompe Koffi d’une belle frappe du pied droit (1-0, 50e). Après ce but, les Parisiens vont continuer à mettre le pied sur le ballon et tenter de transpercer la défense regroupée d’Angers. Mais ils vont avoir du mal à se procurer de belles situations. C’est même Angers qui va se procurer la première grosse occasion de la seconde période. Sur une contre-attaque, LePaul décale Belkhdim sur le côté droit de la surface du PSG. Sa tentative passe au ras du poteau de Lucas Chevalier. Les Parisiens ne seront pas plus inquiétés, se procurant plusieurs situations par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos, qui a vu sa tentative en pivot arrêté par le gardien angevin (75e), Fabian Ruiz, sur une tête sur un centre d’Achraf Hakimi qui est passé à côté du but (78e), ou encore Nuno Mendes et une belle frappe du droit repoussée par Koffi (81e). En fin de match, Fabian Ruiz ne va pas passer loin du doublé. Trouvé à l’extérieur de la surface par Hakimi, l’international espagnol va voir sa tentative repoussée par le poteau (85e). Le PSG s’impose finalement sur la plus petite des marges et réussit la passe de deux en Ligue 1 (1-0). Les Parisiens retrouveront les terrains le samedi 30 août avec un déplacement à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

Fil du match

0′ Vitinha donne le coup d’envoi de la rencontre

donne le coup d’envoi de la rencontre 3′ Le PSG monopolise le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de situations

monopolise le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de situations 10′ 90% de possession de balle en ce début de match pour le PSG

13′ Première situation du match pour Angers . Sur un centre venu de la droite, Chérif envoie sa frappe largement au-dessus du but de Chevalier

. Sur un centre venu de la droite, envoie sa frappe largement au-dessus du but de 15′ Première action pour le PSG . Trouvé sur le côté droit de la surface d’ Angers , Désiré Doué adresse un centre, mais ce dernier est capté par Koffi

. Trouvé sur le côté droit de la surface d’ , adresse un centre, mais ce dernier est capté par 19′ Le match est temporairement arrêté. L’arbitre de la rencontre est blessé et est remplacé par le 4e arbitre

22′ Le match reprend

25 ‘ Penalty pour le PSG . Trouvé à l’entrée de la surface, Joao Neves se fait marcher sur le pied

. Trouvé à l’entrée de la surface, se fait marcher sur le pied 27′ Ousmane Dembélé se présente mais sa frappe s’envole au-dessus de la transversale. Toujours 0-0

se présente mais sa frappe s’envole au-dessus de la transversale. Toujours 0-0 30′ Ousmane Dembélé tente une percée mais est stoppé par la défense angevine

tente une percée mais est stoppé par la défense angevine 32′ Coup franc aux 25 mètres pour le PSG . Désiré Doué se présente. Sa frappe s’envole dans le ciel du Parc des Princes

. se présente. Sa frappe s’envole dans le ciel du 34′ Trouvé aux 16 mètres du côté gauche de la surface d’ Angers par Fabian Ruiz , Désiré Doué tente sa chance, mais sa frappe passe juste au-dessus du but d’ Angers

par , tente sa chance, mais sa frappe passe juste au-dessus du but d’ 39′ Désiré Doué fait un festival sur le côté gauche de la surface. Il entre dans la surface et s’écroule. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de pénalty

fait un festival sur le côté gauche de la surface. Il entre dans la surface et s’écroule. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de pénalty 41′ Trouvé sur le côté droit de la surface, Ousmane Dembélé tente sa chance. Sa frappe passe à côté du but de Koffi

tente sa chance. Sa frappe passe à côté du but de 42′ À l’entrée de la surface, Vitinha tente sa chance, mais sa tentative passe au-dessus du but

tente sa chance, mais sa tentative passe au-dessus du but 44′ Nouvelle tentative d’ Ousmane Dembélé . Mais sa frappe passe au-dessus

. Mais sa frappe passe au-dessus 45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+3 Coup franc à l’entrée de la surface du côté gauche après une faute sur Désiré Doué. Vitinha tente sa chance mais Koffi stoppe la tentative

45’+4 L’arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les Parisiens dominent la rencontre mais pêchent dans le dernier geste. Ousmane Dembélé a manqué un pénalty

a manqué un pénalty 46′ Esteban Le Paul donne le coup d’envoi de la seconde période

donne le coup d’envoi de la seconde période 50′ But pour le PSG. Après un centre contrée venu de la gauche de Désiré Doué, Fabian Ruiz récupère le ballon et frappe pour faire trembler les filets

63′ Après son but, le PSG continue de monopoliser le ballon, mais n’arrive pas à trouver la faille dans une défense angevine bien regroupée

continue de monopoliser le ballon, mais n’arrive pas à trouver la faille dans une défense angevine bien regroupée 65′ Combinaison Doué – Barcola à l’entrée de la surface. Le numéro 29 du PSG se retourne et frappe du droit. sa tentative passe au-dessus

– à l’entrée de la surface. Le numéro 29 du se retourne et frappe du droit. sa tentative passe au-dessus 66′ Premiers changements du côté du PSG . Joao Neves et Bradley Barcola sont remplacés par Warren Zaïre-Emery et Gonçalo Ramos

. et sont remplacés par et 68′ Première grosse occasion pour Angers . Après une contre-attaque, Belkhdim est trouvé sur le côté droit de la surface parisienne. Sa tentative passe au ras du poteau de Lucas Chevalier

. Après une contre-attaque, est trouvé sur le côté droit de la surface parisienne. Sa tentative passe au ras du poteau de 75′ Après une belle action, Gonçalo Ramos est trouvé à l’entrée de la surface. L’international portugais frappe en pivot, mais sa frappe est captée par Koffi

est trouvé à l’entrée de la surface. L’international portugais frappe en pivot, mais sa frappe est captée par 77′ Désiré Doué est remplacé par Ibrahim Mbaye

est remplacé par 78′ Sur un centre d’Achraf Hakimi , Fabian Ruiz , en position de numéro 9, tente sa chance de la tête. Mais le ballon est passé à côté du but

, , en position de numéro 9, tente sa chance de la tête. Mais le ballon est passé à côté du but 80′ Après un petit festival à l’entrée de la surface, Nuno Mendes tente sa chance du pied droit mais Koffi repousse magistralement

tente sa chance du pied droit mais repousse magistralement 81′ Ousmane Dembélé sort au profit de Kang-in Lee

sort au profit de 85′ Trouvé en dehors de la surface par Hakimi , Ruiz frappe du gauche, mais voit sa tentative repoussée par le poteau

, frappe du gauche, mais voit sa tentative repoussée par le poteau 90′ Quatre minutes de temps additionnel

90+4′ Sans forcer, le PSG s’impose contre Angers (1-0) et s’offre une deuxième victoire en deux matches de Ligue 1

Feuille de match Paris Saint-Germain / Angers SCO

Deuxième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Florian Gonçalves De Araujo – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Mathieu Vernice et Mehdi Mokhtari.