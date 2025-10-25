Sans forcer, le PSG s’impose face au Stade Brestois et reprend la tête de Ligue 1

Sans forcer son talent, le PSG est venu facilement à bout du Stade Brestois grâce à Achraf Hakimi (0-3) et occupe provisoirement la tête du championnat.

Après sa démonstration en Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (2-7), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi après-midi. Tenue en échec lors des dernières journées avec deux résultats nuls, l’équipe de Luis Enrique avait pour ambition de renouer avec le succès en championnat et par la même occasion occuper provisoirement la tête de Ligue 1, en attendant le résultat de l’OM sur la pelouse du RC Lens. Et pour ce match, le coach parisien avait une nouvelle fois aligné une équipe remaniée avec les titularisations de Lucas Hernandez, Lee Kang-In et Senny Mayulu. De leur côté, Marquinhos et Ousmane Dembélé débutaient sur le banc.

Le résumé du match

Jamais mis en danger par cette équipe du Stade Brestois en première période, le PSG a dominé mais a tardé à se procurer des occasions face au bloc-bas brestois. Il a fallu attendre la 24e minute de jeu et un tir de Senny Mayulu, repoussé par Radosław Majecki, pour voir la première situation dangereuse des Parisiens dans cette rencontre. Et cela a réveillé les Rouge & Bleu car dans la foulée, les champions de France ont ouvert le score. Sur un magnifique ballon piqué de Vitinha par-dessus la défense brestoise, Achraf Hakimi a ouvert son compteur but cette saison en trompant le portier adverse d’un plat du pied précis (0-1, 29e). Une juste récompense pour cette équipe remaniée du PSG. Et le Marocain s’est même offert un doublé juste avant la pause. Profitant d’un gros travail de Khvicha Kvaratskhelia, le numéro 2 parisien a marqué le deuxième but de la soirée d’une frappe puissante sous la barre (0-2, 39e). Sans forcer, l’équipe de Luis Enrique est rentrée à la pause avec cette avantage au score (0-2).

La seconde période a débuté sur une situation complètement ubuesque. Après une main de Lee Kang-In dans la surface, l’arbitre a pris cinq minutes, après intervention du VAR, pour finalement confirmer un corner (55e). Mais après avoir pris cette décision, Jérémie Pignard est finalement parti voir les images pour valider un penalty. Sept minutes d’interruption pour voir Romain Del Castillo glissé sur son penalty et envoyer le ballon loin au-dessus du but de Lucas Chevalier (59e). Mais pas de quoi déconcentrer les Parisiens qui ont poussé pour aggraver la marque. Lee Kang-in a d’abord vu son tir être détourné malencontreusement par Willian Pacho (65e). Entré en jeu, Ousmane Dembélé n’a pas réussi à régler la mire (69e, 76e, 78e). Et face à l’inneficacité parisienne, le SB29 pouvait espérer réduire la marque mais Lucas Chevalier est resté vigilant face à Mama Baldé en fin de rencontre (87e). Entré en cours de jeu, Désiré Doué a parachevé le succès parisien dans les dernières secondes (0-3, 90’+6). Une victoire qui permet au PSG d’occuper provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le résultat de Lens / OM.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le SB29. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Après une récupération haute, Barcola manque sa passe en profondeur vers Kvaratskhelia. Dommage !

5′ Grosse possession de balle des Parisiens, qui tentent de trouver la faille dans le bloc bas brestois.

8′ Carton jaune pour Hakimi pour avoir stoppé Locko qui filait au but. La faute du Marocain était très légère.

10′ Le PSG domine totalement ce début de match, il ne manque que les occasions pour l’instant.

12′ Belle intervention défensive de L.Hernandez, qui intercepte un centre de Dina-Ebimbe.

14′ Le centre de Barcola au second poteau est trop fuyant pour Hakimi. Les Parisiens multiplient les possessions de balle pour forcer le verrou brestois.

19′ Les Parisiens n’ont toujours pas tiré après 20 minutes de jeu. Les Brestois ont tiré à trois reprises mais sans danger pour Chevalier.

20′ Après une excellente sortie de balle, Mayulu part en contre mais son centre au second poteau est repoussé par Locko.

24′ La voici la première occasion du PSG. Après un petit jeu de combinaison à l’entrée de la surface, Mayulu voit son tir être détourné par Majecki.

27′ Après un une-deux avec Kvaratskhelia, le centre d’Hakimi est repoussé par un tacle de Diaz. Le défenseur a touché le ballon avec sa main au sol sur son tacle mais pas de penalty.

29′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’ACHRAF HAKIMIIIII (0-1). Sur un magnifique ballon piqué de Vitinha par dessus la défense, Hakimi trompe avec un plat du pied précis Majecki. Le premier but du Marocain cette saison et une juste récompense pour les Parisiens.

36′ La frappe de Zaïre-Emery n’inquiète pas le portier adverse.

39′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET LE DOUBLÉ POUR HAKIMI (0-2). Sur un ballon en profondeur de Lee, Kvaratskhelia se joue de Diaz d’un beau dribble mais bute sur Majecki. Le ballon revient sur le Géorgien qui sert Hakimi dans la surface. Le Marocain trompe le gardien adverse d’une frappe sous la barre.

43′ Sur une passe de Barcola, Kvaratskhelia manque son contrôle, bien gêné par l’intervention manquée de Diaz. Dommage pour le Géorgien qui pouvait se présenter en un-contre-un avec Majecki.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause à Francis-Le Blé. Totalement dominateur, le PSG fait logiquement la course en tête après 45 minutes de jeu grâce à un doublé d’Achraf Hakimi (0-2). Sans forcer, cette équipe remaniée des Rouge & Bleu mène au score.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ On semble repartir sur les mêmes bases que la première période avec une grosse possession de balle des Parisiens dans le camp adverse.

52′ VAR en cours pour un potentiel penalty de Brest suite à une main de Lee dans la surface.

55′ Pas de penalty après une longue vérification du VAR. Le ballon a semble-t-il touché le ballon de la tête avant la main.

57′ Situation assez incompréhensible. L’arbitre va finalement voir les images après avoir pris sa décision.

58′ L’arbitre siffle finalement un penalty pour le Stade Brestois.

59′ PENALTY MANQUÉ PAR BREST. Del Castillo glisse et manque son tir. Tout ça pour ça…

63′ La frappe lointaine de Lee n’est pas cadrée.

65′ Les Parisiens proches du troisième but. Après un cafouillage dans la surface brestoise, le tir de Kvaratskhelia est détourné par Majecki. Le ballon revient sur Lee dont le tir prenait la direction du but mais Pacho a malencontreusement détourné le tir de son coéquipier.

66′ Double changement pour le PSG. Lee et Pacho cèdent leur place à Dembélé et Marquinhos. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine.

69′ Premier tir pour Dembélé, ça file largement au-dessus.

70′ Nouveau changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Doué.

73′ Dommage, le PSG ne profite pas d’une très mauvaise relance de Brest.

74′ Après une interception dans le camp adverse, Barcola arme une reprise de volée mais Majecki capte.

75′ Excellente défense de Zabarnyi pour empêcher Baldé de le déborder.

76′ Nouvelle frappe de Dembélé à l’entrée de la surface, mais ça passe une nouvelle fois au-dessus.

78′ Dembélé n’a pas encore réglé la mire avec une nouvelle frappe non cadrée.

79′ Derniers changements pour le PSG. Mayulu et Barcola cèdent leur place à Ndjantou et G.Ramos.

81′ Bon tacle de Zabarnyi devant Ajorque, qui était lancé en profondeur.

87′ L’arrêt décisif de Chevalier !!! Sur un contre rapide suite à un corner du PSG, Brest part en contre mais Chevalier sort parfaitement devant Baldé pour détourner le tir.

89′ Doué proche du troisième but. Sur une passe incroyable de Dembélé, Doué croise trop son tir. Il devait y avoir corner mais bon…

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+ 4 Le poteau de Doué !!! Après un corner tiré à deux, le Français enroule son tir qui fracasse le poteau.

90’+4 Le tir lointain de Vitinha passe juste à côté du poteau de Majecki.

90’+6 BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEE (0-3). Lancé en profondeur, le Français va tromper sans trembler Majecki pour parachever ce succès parisien.

90’+6 C’est terminé à Francis-Le Blé. Sans forcer, le PSG s’est imposé largement face au Stade Brestois (0-3) grâce à un doublé d’Hakimi et un but de Doué. Avec ce succès, le club parisien retrouve provisoirement la tête de la Ligue 1.

Feuille de match Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain

9e journée de Ligue 1 – Stade : Francis-Le Blé – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants :Florian Gonçalves et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Brendan Roffet – VAR : Hamid Guenaoui et Christian Guillard – Buts : Hakimi (29e, 39e), Doué (90’+6) Cartons : Hakimi (8e), Mboup (24e)

Le XI de Brest : Majecki – Lala, Diaz, Coulibaly, Locko (Guindo, 79e) – Chotard, Magnetti (Makalou, 79e) – Mboup (Baldé, 67e), Del Castillo (Zogbe, 90e+3), Dina Ebimbe (Tousard, 67e) – Ajorque. Remplaçants : Chardonnet, Zogbe (90e+3), Baldé (67e), Tousart (67e), Le Cardinal, Guindo (79e), Coudert, Makalou (79e), Le Guen

: Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho (Marquinhos, 66e), L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee (Dembélé, 66e) – Kvaratskhelia (Doué, 70e), Mayulu (Ndjantou, 79e), Barcola (G.Ramos, 79e)