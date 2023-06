Sans surprise, le PSG réussit son examen devant la DNCG

Passage annuel obligatoire, la DNCG vient de rendre officiel son compte-rendu concernant divers clubs français. Comme on pouvait le pressentir, le PSG n’est nullement inquiété.

L’exercice version 2022-2023 a tiré sa révérence et le mercato estival a ouvert ses portes depuis plus de deux semaines maintenant. La période choisie par la DNCG pour inspecter les comptes des clubs. Le gendarme du football français vient d’ailleurs d’émettre un communiqué officiel suite à l’examen de plusieurs acteurs hexagonaux, parmi lesquels le Paris Saint-Germain.

Et comme on pouvait assez largement s’en douter, le club de la capitale, champion de France en titre, a passé sans encombre cette étape obligatoire. L’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ou l’AS Monaco se trouvent dans le même cas de figure.

À voir aussi : Mercato : Le PSG cherche toujours sa cible en attaque

🚨 Passage réussi devant la DNCG pour Nantes, Monaco, Marseille et Paris ! ✅️ pic.twitter.com/lPBVQXvzHY — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 27, 2023

Le communiqué officiel de la DNCG

Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2023-2024, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 UBER EATS

AS MONACO, FC NANTES, OLYMPIQUE DE MARSEILLE, PARIS SAINT-GERMAIN

—————————————————————————————————————————–

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

AC AJACCIO, GRENOBLE FOOT 38, PAU FC

———————————————————————

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

NATIONAL 1

NÎMES OLYMPIQUE, RED STAR FC

————————————————————————————————————————————-

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF

US ORLEANS LOIRET FOOTALL

————————————————————————————————————————————-

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la F.F.F.