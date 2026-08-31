Sans surprise, les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

Le 20 septembre prochain, le PSG se déplacera à Marseille pour le premier Classico de la saison. Sans surprise, les supporters du PSG seront interdits de déplacement.

Lors de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG se déplacera au stade Vélodrome pour y défier Marseille pour le premier Classico de la saison. Ce lundi soir, la LFP a dévoilé la programmation de ce choc. Il se jouera le dimanche 20 septembre prochain à 20h45. Il sera diffusé sur Ligue 1 +. Pour ce Classico, comme depuis de très nombreuses années, il n’y aura aucun supporter du PSG dans le parcage visiteur du stade phocéen.

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La préfecture des Bouches-du-Rhône a déjà publié un arrêté

Comme le rapporte RMC Sport, le ministère de l’Intérieur va publier un arrêté d’interdiction de déplacement dans la semaine précédant la rencontre. La préfecture des Bouches-du-Rhône a quant à elle déjà publié un arrêté « portant interdiction de stationner et de circuler sur la voie publique dans le centre-ville et aux abords du stade Orange Vélodrome de Marseille à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain« . « Du dimanche 20 septembre 2026 à 8h00 au lundi 21 septembre 2026 à 2h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille« , explique l’arrêté de la préfecture, indique le média sportif.

Le programme de la cinquième journée de Ligue 1

Vendredi 18 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ AS Monaco – RC Lens



Samedi 19 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Paris FC – RC Strasbourg Alsace



Samedi 19 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC Toulouse FC – Havre AC Le Mans FC – FC Lorient Angers SCO – ESTAC Troyes



Dimanche 20 septembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Stade Brestois 29



Dimanche 20 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ OGC Nice – LOSC

