Sarabia : “Après le Covid je ne me sentais pas bien”

Il y a presque un an, la France basculait dans le premier confinement lié au Covid. Depuis lors, Pablo Sarabia n’a plus été tout à fait le même sur le terrain sous le maillot du PSG. Même en 2021 alors que ses partenaires retrouvent une bonne forme physique. Sur la PSG TV, l’attaquant espagnol (4 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison) a expliqué quelques soucis. “Je me suis blessé, j’ai dû m’arrêter un mois et demi. C’est très difficile sur un plan individuel. J’ai passé des moments difficiles après le Covid parce que je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais pas répéter beaucoup les efforts. Je ne me sentais pas en forme. Maintenant, je suis prêt. Je me sens mieux qu’avant. Je vais continuer à travailler pour l’équipe pour gagner tous les titres possibles. J’essaie d’apporter autant que possible.”

