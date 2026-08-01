Sarabia : « Luis Enrique est le meilleur entraîneur avec qui j’ai travaillé de ma vie »

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale et lui a offert deux Ligues des champions. Pablo Sarabia est sous le charme du coach parisien.

Durant l’été 2023, le PSG a très certainement fait l’un des meilleurs choix de son histoire. Après une saison 2022-2023 ratée, il a décidé de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès ses premiers mois au sein des Rouge & Bleu, le coach espagnol a révolutionné le club, en plaçant l’institution avant les joueurs, n’hésitant pas à faire partir des joueurs cadres ou à les mettre sur le banc, montrant que le statut ne faisait rien dans ses choix. Sur le terrain, il propose un jeu alléchant et a accumulé les titres, dont deux Ligues des champions. L’ancien sélectionneur reçoit beaucoup de compliments dans le monde du football.

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« Il construit autour du collectif, il crée une famille »

Ancien joueur du PSG, Pablo Sarabia (2019-2023, 98 matches, 22 buts, 11 passes décisives) a donné une interview au Portugal Football Summit Podcast. Et dans ce dernier, l’actuel joueur de Al-Arabi SC au Qatar s’est montré dithyrambique envers Luis Enrique. « La transition a été difficile, car le président avait investi beaucoup d’argent dans des joueurs stars. Quand nous jouions avec Neymar, Messi et Mbappé, le niveau était très élevé, et le club est toujours dans la course pour figurer parmi les trois, quatre ou cinq meilleurs au monde. Aujourd’hui, avec Luis Enrique, c’est une autre façon de travailler. Il construit autour du collectif, il crée une famille. Peu importe que l’on ait plus de qualité ou non. Je pense que ses idées, au-delà de son intelligence et de sa conception du football, se situent à un très haut niveau. Je suis très fier de lui, car je connais les idées qu’il veut mettre en place. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur avec qui j’ai travaillé de ma vie.«