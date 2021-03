Sarabia, Mbappé, Rico : les chiffres après la victoire du PSG à Brest

Avant son match face au FC Barcelone (8e de finale retour de Ligue des champions le 10 mars), le PSG s’est montré sérieux sur la pelouse du Stade Brestois 29, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Victorieux 3-0, les joueurs de Mauricio Pochettino ont préparé de la meilleure des façons leur prochaine échéance européenne. Via son site internet, le club de la capitale a livré quelques statistiques après cette victoire au Stade Francis-Le Blé.

Tenant du titre, le PSG a marqué au moins 1 but lors des 48 derniers matches officiels en Coupe de France. Une compétition qui plaît beaucoup à Pablo Sarabia. Buteur ce samedi soir, il a marqué son 8e but en 8 matches de Coupe de France, depuis son arrivée au PSG. Il a d’ailleurs marqué le “500e but du Paris Saint-Germain en Coupe de France”, rappelle le club de la capitale.

Auteur d’un doublé (son 8e cette saison) face au Stade Brestois, Kylian Mbappé est impliqué dans 34 buts en 32 matches disputés depuis le début de la saison (25 buts et 9 passes décisives). De son côté, Sergio Rico s’est montré solide sur sa ligne de but. Le deuxième gardien des Rouge et Bleu a réalisé 7 arrêts. Il a permis au club de la capitale d’enchaîner un troisième clean-sheet consécutif (Dijon, Bordeaux et Brest). Enfin, Leandro Paredes a réalisé un match plein face aux Brestois. L’international argentin a touché 105 ballons, avec un total de 94% de passes réussies. Il a notamment récupéré 12 ballons.