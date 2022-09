Sarabia s’explique sur son choix de rester au PSG

Après la défaite contre la Suisse, l’Espagne se prépare à ce qui pourrait ressembler à une finale. Mardi soir, les hommes de Luis Henrique joueront contre le Portugal. Une victoire permettrait à la sélection espagnole de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Pablo Sarabia, joueur du PSG, était présent en conférence de presse avant cette rencontre. Certains journalistes lui ont demandé si le peu de rythme qu’il avait avec le PSG pouvait l’handicaper en vue de la Coupe du Monde. Le joueur de 30 ans s’est expliqué et a notamment donné les raisons pour lesquelles il est resté dans la capitale.

« Le PSG m’a donné beaucoup de confiance »

« Mon manque de temps de jeu à Paris ? Ça ne m’affecte pas. Ceux qui me connaissent savent que je m’entraîne de la meilleure façon possible. Même s’il est vrai que l’on ne joue pas aussi bien que lorsqu’on s’entraîne. Je vais essayer de me préparer le mieux possible pour la Coupe du monde » a-t-il déclaré aux journalistes. Le milieu offensif espagnol a ensuite expliqué ce qui l’a motivé à rester dans son club actuel. « Dès mon arrivée à Paris, ils m’ont montré beaucoup de confiance et un bon projet. Une équipe gagnante qui n’a pas seulement onze joueurs, mais où chacun peut participer et donner le meilleur de lui-même, ce qui est nécessaire pour gagner des titres. Je suis resté parce que je pense que je vais avoir du temps de jeu« déclare Pablo Sarabia.