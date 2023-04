Satisfait de la victoire, Donnarumma se penche déjà sur Lens

Si le PSG s’est imposé contre Nice ce soir, il le doit beaucoup à Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a réalisé pas moins de quatre parades importantes qui ont permis au club de la capitale de conserver sa légère avance avant de sceller le score par Sergio Ramos dans le dernier quart d’heure (0-2). Au micro de Canal Plus Foot, l’international italien a évoqué sa performance et cette victoire importante dans la course au titre.

« Ce soir, j’ai vu un grand état d’esprit de l’équipe »

« Je suis très content de ma performance mais le plus important c’est l’équipe. Le plus important c’est aussi la victoire. La tête est plus légère mais il faut déjà penser à samedi. Il y a un grand match contre Lens. Ce soir, c’est une grande victoire mais la tête est déjà à Lens parce que nous avons six points d’avance et il est important de gagner samedi. Nous avons besoin de ces victoires pour la tête. Ce soir, j’ai vu un grand état d’esprit de l’équipe. Il y a eu de la mentalité, de l’agressivité et ça c’est très important. Ma performance ? Je travaille tous les jours à l’entraînement pour m’améliorer et faire tout ce qui est possible pour l’équipe. C’est mon objectif. Le coach ? Il a été chahuté mais il est tranquille. Il est content de la victoire de l’équipe. »