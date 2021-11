L’Équipe de France a disputé son dernier match international avant un bon moment (champagne !). Pour cette dernière en 2021, les Bleus ne se sont pas loupés face à la Finlande (2-0) grâce encore à un Kylian Mbappé en mode XXL : Un nouveau but plus une passe décisive. Un très bon match qui a été souligné par le journaliste Gregory Schneider, qui est encore bluffé par le niveau affiché par l’attaquant du PSG.

« On savait tous qu’il était capable de marquer ce but, donc ce n’est pas l’inédit qui bluffe, mais c’est le fait qui le fasse de semaine en semaine ! Il vient quand même de sortir un quadruplé contre les Kazakhs et il arrive à sortir ça… Il y a deux choses qui m’impressionnent : Primo cette espèce de feinte au début de l’action du but, où il laisse passer le ballon qui met son adversaire dans le « zag ». Deuxième chose c’est la détermination qu’il met derrière ! Dès le départ de sa course, tu sens qu’il va aller au bout. Il a quelques chose d’agressif de l’attaquant, comme s’il voyait déjà le ballon aller au fond… C’est ça qui m’impressionne ! »