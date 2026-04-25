SCO Angers / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les Parisiens peuvent prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi avec le déplacement à Angers pour le compte de la 31e journée. Avec le faux pas de Lens sur la pelouse de Brest (3-3), le club de la capitale peut prendre six points d’avance en tête du championnat avec un succès sur la pelouse du stade Raymond Kopa. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Absent des deux derniers matches des Rouge & Bleu, Nuno Mendes a fait son retour dans le groupe. Vitinha, Marquinhos et Quentin Ndjantou ne sont pas du voyage.

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À deux heures du coup d’envoi de ce Angers / PSG, comment sentez-vous cette rencontre entre les Angevins et les Parisiens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi, le PSG s’est largement imposé contre Nantes (3-0) lors du match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Un score annoncé ici par coridon, Notre Marqui le marocain, PSGtime, Au_dessus_c’est_valdo, Romain #75010⭐​ et laf. Bravo à eux !