SCO Angers / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un peu moins d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après sa victoire contre Nantes mercredi (3-0), le PSG voudra profiter de son déplacement à Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 pour prendre le large en tête du championnat, après le nul spectaculaire de Lens contre Brest hier après avoir été mené 3-0 (3-3). Pour cette rencontre contre les Angevins, Luis Enrique doit faire sans Vitinha, Marquinhos et Quentin Ndjantou. Il peut compter sur le retour de Nuno Mendes, qui avait manqué les deux dernières rencontres des Parisiens en raison d’une blessure à la cuisse. Avec la perspective de la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, l’international portugais commence la rencontre contre les Angevins sur le banc.

Fabian Ruiz titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure

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Trois jours avant d’affronter les Bavarois, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif. Dans les buts, le coach du PSG a décidé de poursuivre avec Matvey Safonov. L’international russe est défendu par une défense à quatre composée d‘Achraf Hakimi, qui porte le brassard de capitaine, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure. Il est associé à Senny Mayulu et Lucas Beraldo. Enfin, en attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, et Bradley Barcola dans le couloir gauche.

Feuille de match SCO Angers / Paris Saint-Germain

Match de la 31e journée de Ligue 1 – Stade : Raymond Kopa – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Eddy Rosier – VAR : Cédric Do Santos et Thomas Leonard