SCO / PSG – Le groupe parisien avec un nouveau titi

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs.

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Angers dans le choc des extrêmes. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit déjà faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour le reste de la saison et Renato Sanches, encore absent quelques semaines. Victime de douleurs musculaires et absent de l’entraînement collectif depuis deux jours, Nuno Mendes a fait son retour ce matin mais ses sensations n’ont pas été bonnes et il est forfait pour ce déplacement chez la lanterne rouge. Pour pallier l’absence de son numéro 25, Christophe Galtier a fait appel pour la première fois à son compatriote, Serif Nhaga (17 ans) récemment arrivé au club.

Le groupe du PSG