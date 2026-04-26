SCO / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est facilement imposé contre Angers lors de la 31e journée de Ligue 1 (0-3). Lucas Beraldo et Kang-in Lee ont fortement brillé.

Avant d’aller défier le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Angers hier soir lors de la 31e journée de Ligue 1. Trois jours avant le choc contre les Bavarois, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif. Il avait poursuivi son choix de mettre Lucas Beraldo en sentinelle. Un choix payant puisque l’international brésilien a été l’homme du match. Premier relanceur des Rouge & Bleu, il est impliqué sur les trois buts parisiens. Sa très belle passe lobée pour Achraf Hakimi a amené au premier but de Kang-in Lee, avant une nouvelle passe en profondeur lobée pour Mayulu. Il a ponctué sa très belle prestation avec un but sur un corner de l’international sud-coréen. Lucas Beraldo a obtenu la meilleure note du match dans L’Equipe et Le Parisien avec un 8. « Souvent décevant en défense, il vit un très bon passage de sa carrière parisienne en sentinelle du milieu. Pour sa troisième titularisation d’affilée, il a fait bien plus que protéger sa défense : passeur pour Hakimi sur le premier but de Lee (7e), et passeur décisif sur le but de Mayulu (39e), il s’est montré rayonnant avec le ballon, et a été récompensé de ses nombreuses initiatives par un but de la tête sur un corner de Lee (52e). L’homme du match », lance le quotidien sportif.

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Senny Mayulu a aussi brillé

Autre homme fort dans cette très belle victoire du PSG, Kang-in Lee. Le milieu offensif parisien a ouvert le score après avoir bien suivi une frappe repoussée d’Achraf Hakimi, en déstabilisant la défense angevine d’une subtile feinte pour finalement propulser le ballon au fond des filets du pied droit. Il a également été passeur décisif pour Lucas Beraldo après un corner très bien tiré. Il a été l’un des Parisiens les plus dangereux et a montré sa faculté à très bien tirer les coups de pied arrêtés. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe. Le Parisien a été plus généreux avec un 7. « Le premier buteur de la rencontre ! À l’affût et idéalement placé pour reprendre la tentative de Hakimi, contrée, il marque d’un efficace plat du pied (7e). Sa frappe enroulée du pied gauche passe à quelques centimètres de la lucarne de Koffi (46e). Très remuant sur le côté droit en seconde période, il a été un poison pour la défense angevine », souligne le quotidien francilien. Les deux parutions ont aussi salué la performance de Senny Mayulu, deuxième buteur de la soirée avec un 6 et un 6,5. Au rayon des déceptions, Gonçalo Ramos. Expulsé en fin de match, l’international portugais a encore une fois été en difficulté en tant que titulaire. Très peu trouvé par ses partenaires, il ne s’est pas procuré de réelles occasions. Il a toujours autant de mal à peser sur le jeu du PSG. Il a reçu un 3 dans L’Equipe et un 4 dans Le Parisien.