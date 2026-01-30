Scuro : « Affronter le PSG ? C’est positif pour le foot français »

Qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG et Monaco s’affronteront pour une place en huitièmes de finale. Thiago Scuro, directeur sportif des Monégasques, est revenu sur ce tirage.

Après sept journées dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a perdu sa place dans ce dernier avec son nul contre Newcastle (1-1). Les Parisiens connaissaient ses deux adversaires possibles pour ces barrages, Qarabag ou l’AS Monaco. Et comme la saison dernière, ce sera un duel franco-français avec un affrontement contre les Monégasques. À l’issue de ce tirage au sort, Thiago Scuro, le directeur sportif de Monaco, a évoqué cet affrontement.

« C’est très difficile de jouer contre Paris »

« Affronter le PSG lors des barrages ? Pour moi, c’est positif pour le foot français. On va avoir deux belles soirées. C’est aussi un moment spécial pour nous d’affronter le PSG lors de ces barrages, assure le dirigeant monégasque au micro de Canal Plus. J’espère que l’on sera prêt pour ces matches. Comment je vois cette confrontation ? On connaît bien le PSG. C’est très difficile de jouer contre Paris. C’est l’actuel champion de la Ligue des champions. Ce n’est pas facile, mais on doit travailler pour faire une bonne préparation pour les deux matches, avec tous nos joueurs disponibles, et avoir une forte mentalité. C’est très important. »