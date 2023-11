Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. L’occasion pour les Parisiens de rapidement se remettre la tête à l’endroit après la défaite de la semaine face à l’AC Milan, et pour Luis Enrique de faire souffler certains de ses joueurs.

Après une bataille âpre sur la pelouse de San Siro et les rencontres qui s’enchaînent pour les joueurs du PSG, cette 12e journée de Ligue 1 Uber Eats face au Stade de Reims sera l’occasion pour Luis Enrique de faire souffler certains de ses joueurs. En ce sens, sur la pelouse du Stade Auguste Delaune, Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi ne répondront pas présents, tous les deux suspendus. C’est dans ce contexte que Nordi Mukiele devrait débuter la rencontre en lieu et place du numéro 2 du PSG. Sur le front de l’attaque Gonçalo Ramos devrait prendre la place de l’international français, qui devrait être accompagné par Kylian Mbappé et … Kang-In Lee. Toujours sur le plan offensif, Ousmane Dembélé est pressenti par nos confrères du Parisien en balance avec Bradley Barcola pour une place de titulaire face au Stade de Reims. Dans l’entrejeu, Luis Enrique pourrait opter pour l’option Fabian Ruiz qui prendrait la place de Manuel Ugarte, en difficulté sur la pelouse de San Siro cette semaine.

La composition probable selon Le Parisien

Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez – Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Dembélé (ou Barcola), Lee – Ramos, Mbappé