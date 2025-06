Seattle / PSG : les compositions officielles

Ce lundi soir (21h, heure française, sur DAZN), le PSG dispute son dernier match de groupe de Coupe du monde des clubs face à Seattle Sounders avec pour objectif une qualification pour la suite de la compétition. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Victoire obligatoire pour le PSG afin de s’assurer une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Deuxième de son groupe, le club parisien affronte le Seattle Sounders ce lundi soir (21h sur DAZN) au Lumen Field. Face à l’adversaire le plus abordable du groupe, les champions d’Europe devront assurer l’essentiel et pourrait même terminer en tête du groupe selon le résultat de l’autre rencontre opposant l’Atlético de Madrid à Botafogo.

Mayulu titulaire en attaque

Et pour ce match à enjeu, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma débute. Il sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale Marquinhos-Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Enfin pour l’attaque, le technicien espagnol a réservé une surprise avec la titularisation de Senny Mayulu pour accompagner Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. De retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Ousmane Dembélé n’est toujours pas présent sur la feuille de match.

Feuille de match Seattle Sounders / Paris Saint-Germain

Troisième journée de la Coupe du monde des clubs – Stade : Lumen Field – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Cristián Marcelo Garay Reyes

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Mayulu, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Beraldo, G.Ramos, Lee, Moscardo, L.Hernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Kamara, Mbaye

