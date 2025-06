Seattle / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce lundi, le PSG s’est imposé sans trembler face aux Seattle Sounders (2-0) pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.

Le PSG a obtenu l’essentiel. Dans une rencontre à sens unique, le club de la capitale a rempli son objectif en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs suite à sa victoire contre les Seattle Sounders (2-0). Les Rouge & Bleu terminent même en tête de leur groupe après la défaite de Botafogo face à l’Atlético de Madrid (0-1).

Hakimi indispensable, une charnière centrale solide

Et pour éviter toute mauvaise surprise, Luis Enrique avait décidé d’aligner sa meilleure équipe possible, avec une surprise en attaque avec la titularisation de Senny Mayulu, au détriment d’un Gonçalo Ramos décevant lors des dernières sorties. Mais, le Titi n’a pas su tirer son épingle du jeu dans ce rôle particulier de faux-numéro 9. Il reçoit la note de 4/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Préféré à Ramos pour occuper l’axe de l’attaque, le titi parisien a également connu des difficultés à exister, à l’exception de cette jolie remise pour Doué (30e). Dans un style différent de celui du Portugais, on a vu Mayulu décrocher pour amener de la densité dans le cœur du jeu ou servir de relais, sans grande réussite », explique LP. Parmi les joueurs offensifs titulaires, Désiré Doué a été le plus remuant et obtient la note de 7/10 dans le quotidien francilien. « La prestation de l’ailier droit a parfois été inégale, mais il a été le joueur offensif le plus dangereux. On l’a vu tenter sa chance à plusieurs reprises (12e, 15e, 30e) et amener du dynamisme dans une équipe qui en a manqué. Il tergiverse un peu trop dans la surface (56e) mais lance parfaitement Barcola sur le but de Hakimi. Le numéro 14 a également été impliqué défensivement. Son meilleur match depuis le début de la compétition. »

Face à une opposition modeste, la charnière centrale du PSG, Marquinhos-Pacho, n’a rien laissé passer. Les deux Sud-Américains obtiennent la note de 7/10 dans le quotidien L’Equipe. « Très sollicité d’entrée dans les airs, il a livré une prestation sérieuse dans ses couvertures (32e). Il vient fermer devant Morris (88e). Son placement préventif lui permet d’éviter d’avoir à gérer des situations compliquées dans son dos. Avec le ballon, il a parfois trop temporisé lors d’une première période où ça a un peu ronronné », rapporte L’E à propos du capitaine parisien. Un autre joueur défensif a brillé dans cette rencontre, Achraf Hakimi. Buteur et élu homme du match, le latéral droit est dans la continuité de son excellente saison, malgré une fatigue physique qui se ressent de plus en plus. « On l’a senti moins fringant physiquement, chose rare chez lui. Mais il ne se cache pas pour autant, et son adresse technique lui permet de manoeuvrer dans son couloir et de créer du danger sur le moindre centre (60e pour Neves) ou débordement, comme sur ce caviar de Barcola où il fait mouche (2-0, 66e) », salut le quotidien sportif qui lui octroie la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Hakimi 7, Marquinhos 7, Pacho 7, Nuno Mendes 6 – J.Neves 6, Vitinha 6, F.Ruiz 5 – Doué 6, Mayulu 4, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 6

Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 5 – J.Neves 5.5, Vitinha 6, F.Ruiz 4.5 – Doué 7, Mayulu 4, Kvaratskhelia 5.5