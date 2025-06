Seattle Sounders, Dembélé, Botafogo… la conférence de presse de Luis Enrique

Avant le match face au Seattle Sounder en Coupe du monde des clubs, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse.

Après un dernier entraînement à Irvine, en Californie, les joueurs du PSG ont pris la direction de Washington afin de disputer leur dernier match de poules face au Seattle Sounders. Dans un match à enjeu, les Rouge & Bleu voudront s’imposer afin de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Présent à Seattle pour la conférence de presse d’avant-match, ce dimanche en début de soirée, le coach parisien, Luis Enrique, a évoqué cette confrontation face à la formation de MLS. Il est également revenu sur la contreperformance face à Botafogo (défaite 1-0) et a donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé, qui a retrouvé l’entraînement collectif ces derniers jours.

L’état d’esprit de son groupe après la défaite face à Botafogo

« En premier lieu, je pense qu’on arrive dans le meilleur moment de la compétition. On doit gagner pour avancer dans la compétition et c’est une motivation. On est prêts, on s’est préparés pour ce match. Concernant Botafogo, je pense qu’on a fait un match comme d’habitude. On n’a pas mérité de perdre ce match contre Botafogo. Le football est comme ça… On a eu des complications, mais l’équipe a été à un bon niveau et on doit continuer. »

Comment lutter contre la décompression après la victoire en Ligue des champions ?

« Je ne sais pas. Tu dois accepter le calendrier. On doit se préparer de la meilleure des manières. Tu dois penser que tu peux jouer cette compétition seulement une fois tous les quatre ans. C’est une jolie compétition, tu dois penser à ça pour trouver la motivation. »

Sur quoi a-t-il insisté après la défaite face à Botafogo ?

« Il y a toujours quelque chose à améliorer, la finition par exemple. Mais vous savez que toute la saison on cherche la manière de gérer un bloc bas, quelle que soit l’équipe. Après Botafogo, on a dit que c’était l’équipe qui avait le mieux défendu contre nous cette saison mais on est habitués à ce type de défense. »

Comment sent-il ses joueurs ?

« Je pense que l’équipe est dans un bon moment, elle a sa mentalité habituelle. Nous avons fait trois entraînements parfaits, avec intensité. Je pense que nous sommes prêts. On va penser à savoir comment gérer le ballon, à presser comme d’habitude. On est prêts et je pense qu’on va faire un bon match (…) L’équipe sait quelles sont ses forces. Pour moi ce n’est pas important de perdre un match. Le plus important est de savoir où on en est dans la compétition. Et là c’est un moment important. Tu dois être attentif en début de match car si tu perds tu es éliminé. Si on est capables d’avancer au prochain tour, j’espère qu’on verra une autre version de l’équipe. »

L’état de forme d’Ousmane Dembélé

« Il a participé aux entraînements avec l’équipe cette semaine et demain (lundi) on va voir comment il se sent. Je n’aime pas prendre des risques avec les joueurs. Demain on va voir, mais pas sûr… »

Cette rencontre face à Seattle, est-ce une petite finale ?

« C’est normal. C’est une compétition très courte et c’est normal de jouer la qualification au troisième match. Dans ce moment, on avance, on doit penser à jouer chaque match de la même manière. Tu peux être éliminé et tu dois montrer ta capacité à savoir comment gérer le match. »

Les axes d’amélioration

« L’intensité avec le ballon. Et sans le ballon, la gestion. En gardant la même idée de jeu. L’équipe a montré pendant la saison qu’elle est capable de jouer un très bon football. »

Son analyse sur Seattle Sounders

« Évidemment, nos informations sont basées sur les derniers matchs que nous avons analysés. Je pense qu’ils vont adapter leur équipe, ils vont défendre de la meilleure manière possible. C’est une équipe qui travaille très bien, ils savent jouer en arrière, ils jouent avec intensité. Seattle a toujours la possibilité de se qualifier et nous devons aussi nous qualifier. Toutes les conditions sont réunies pour voir un grand match. »