Seattle Sounders / PSG : Les compositions probables selon la presse

Ce lundi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte Seattle Sounders pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de Coupe du monde des clubs. Et face à l’adversaire le plus abordable du groupe, Luis Enrique pourrait laisser au repos certains cadres.

Deuxième du groupe après sa défaite face à Botafogo (1-0), le PSG doit valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs ce lundi soir (21h, heure française, sur DAZN). Pour éviter une mauvaise surprise, les Rouge & Bleu devront s’imposer face au Seattle Sounders au Lumen Field. Face à l’adversaire le plus abordable du groupe, le coach parisien, Luis Enrique, devra trancher entre mettre son équipe-type pour assurer la qualification ou aligner un onze remanié afin de donner du repos à certains cadres.

À lire aussi : Un fossé entre les titulaires et les remplaçants au PSG ?

Equipe-type ou onze remanié ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait conserver sa place. En défense, du changement est attendu selon L’Equipe. Afin de laisser au repos Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery pourrait dépanner au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes retrouverait son couloir gauche. Une charnière 100% brésilienne pourrait être alignée avec Lucas Beraldo et Marquinhos. Dans l’entrejeu, João Neves et Fabian Ruiz, remplaçants face à Botafogo, pourraient retrouver leur place de titulaires en compagnie de Lee Kang-In. Pour l’attaque, Bradley Barcola et Désiré Doué sont pressentis pour débuter aux côté de l’attaquant de pointe, Gonçalo Ramos.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ complètement différent avec la meilleure équipe possible alignée dès le coup d’envoi avec la défense type Hakimi-Marquinhos-Pacho-Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, le trio habituel – João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz – sera titulaire. Pour l’attaque, le quotidien francilien opte pour un trio Doué-Kvaratskhelia-Barcola. Le Géorgien occuperait ainsi le rôle d’attaquant de pointe après les prestations décevantes de Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, J.Neves, Lee – Doué, G.Ramos, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, J.Neves, Lee – Doué, G.Ramos, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Kvaratskhelia, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Kvaratskhelia, Barcola Le XI probable du Seattle Sounders : Frei (c), C.Roldan, Kim (ou Bell), Ragen, Tolo – A.Roldan, Vargas – De la Vega, Rusnak, Kent – Musovski

Les compositions probables de Seattle Sounders / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Seattle Sounders / PSG (Le Parisien)