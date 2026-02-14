 Sébastien Pocognoli donne des nouvelles d’Akliouche et Camara

Comme le PSG, l’AS Monaco jouait hier soir avant de retrouver le PSG en Ligue des champions. Le club de la Principauté a perdu deux joueurs sur blessure.

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Hier soir, les deux équipes jouaient leur match de la 22e journée de Ligue 1. Si le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes (3-1), les Monégasques se sont eux imposés contre Nantes – au stade Louis-II (3-1) – pour préparer de la meilleure des manières la réception des Rouge & Bleu.

« Pour Maghnes, je pense qu’il a une torsion de la hanche »

Mais lors de cette rencontre contre les Nantais, le club du Rocher a vu deux joueurs sortir sur blessure. Maghnes Akliouche et Lamine Camara. En conférence de presse d’après-match, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de ses deux joueurs, à quatre jours du barrage aller de Ligue des champions contre le PSG. « Pour Maghnes, on va faire des examens. J’espère que ça sera pas trop grave, je pense qu’il a une torsion de la hanche. Pour Lamine, c’est de la précaution, comme on l’a été avec Balogun et Vanderson« , indique le coach monégasque dans des propos relayés par Foot Mercato. Les prochaines heures devraient nous apporter plus d’informations sur l’état de santé des deux joueurs.