Seko Fofana dans le viseur du PSG

Après un exercice décevant sur le plan sportif, le PSG voudra mettre en place une nouvelle ère. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et les départs attendus de Leonardo et Mauricio Pochettino, le board parisien devra se concentrer sur ses futures recrues. Et comme souvent, le secteur du milieu de terrain sera l’un des chantiers des Rouge & Bleu. Et afin d’accompagner Marco Verratti dans l’entrejeu, le club de la capitale a quelques noms en tête.

Seko Fofana en cas d’échec dans le dossier Tchouaméni

Depuis plusieurs semaines, le PSG et le Real Madrid sont à la lutte pour le milieu de terrain de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni. Cependant à ce jour, l’international français donnerait sa préférence au club espagnol. Et en cas d’échec dans ce dossier, les champions de France en titre pourraient jeter leur dévolu sur un autre milieu de Ligue 1. En effet, selon les informations du journaliste de Prime Video, Saber Desfarges, le PSG serait intéressé par le milieu du RC Lens, Seko Fofana (27 ans). Toujours selon le journaliste français, le capitaine du RC Lens serait dans la solution B en cas d’échec avec Aurélien Tchouaméni. Mais actuellement « pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien », pour le natif de Paris.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Sang & Or, l’Ivoirien de 27 ans a réalisé une bonne saison avec le RCL (7e de L1) avec un total de 8 buts et 1 passe décisive en championnat. Il a notamment été titulaire lors des 38 matches de Ligue 1 avec 32 rencontres disputées dans son intégralité.

Temps de jeu 2021-2022 de Seko Fofana*

Ligue 1 – 38 matches disputés (3.364 minutes) – 8 buts et 1 passe décisive

– 38 matches disputés (3.364 minutes) – 8 buts et 1 passe décisive Coupe de France – 3 matches disputés (252 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive`

*Source : Transfermarkt