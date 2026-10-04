Sélections – Avec Marquinhos titulaire, le Brésil s’impose sans forcer face à l’Inde

Après deux matchs face à l’Australie, le Brésil poursuivait sa tournée de matchs amicaux avec une rencontre en Inde. Une victoire sans difficulté pour l’équipe de Carlo Ancelotti (4-0).

Durant cette trêve internationale de septembre, le Brésil a enchaîné les matchs amicaux aux quatre coins du globe. Après deux rencontres amicales face à l’Australie (1-1 puis 4-2), la Seleção brasileira se rendait à Calcutta samedi pour affronter l’Inde lors de sa dernière rencontre amicale de cette trêve.

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Marquinhos a disputé 60 minutes

Face à une faible adversité, Carlo Ancelotti a décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi. Sans surprise, les Brésiliens se sont facilement imposés sur le score de 4-0. Estêvão a ouvert le score à la 28e minute d’une frappe puissante, sur laquelle le portier adverse, Gurpreet Singh Sandhu, est loin d’être irréprochable. Juste avant la pause, l’attaquant de Flamengo, Pedro, a doublé la mise (42e). En seconde période, Samuel Lino s’est offert un doublé (58e, 90e+5). Lors de la prochaine trêve, en novembre, le Brésil poursuivra sa tournée amicale avec des rencontres contre le Japon et Singapour.

Durant cette rencontre, Carlo Ancelotti avait décidé de titulariser Marquinhos en défense centrale, aux côtés du jeune défenseur de 19 ans, Arthur Dias. Rarement inquiété, le joueur de 32 ans a rendu une copie propre avant sa sortie à la 60e minute. « Le capitaine brésilien a livré une prestation solide, aidé également par le faible niveau technique des Indiens. Il a remporté presque tous les duels et s’est montré efficace dans la distribution du ballon », souligne Globo Esporte, qui lui attribue la note de 6/10. Désormais, le défenseur du PSG pourra regagner Paris et préparer les prochaines grosses échéances qui attendent les Rouge & Bleu en ce mois d’octobre.

Le XI du Brésil : Pedro Luccas – Matheuzinho (Vanderson, 45e), Marquinhos (c) (J. Cunha, 60e), A. Dias (Mauro Junior, 61e), D. Santos (Gabriel, 45e) – Bontempo (Douglas Luiz, 45e), A. Santos (Martinelli, 61e), Danilo Santos (B. Guimaraes, 45e) – Estêvão (B. Bidon, 67e), Pedro (Endrick, 61e), Vinicius Jr (Lino, 45e)

FIM DE JOGO EM CALCUTÁ! 🇮🇳 0 – 4 🇧🇷 ⚽️ Estêvão ⚽️ Pedro ⚽️ Samuel Lino ⚽️ Samuel Lino A SELEÇÃO BRASILEIRA VENCE A ÍNDIA! 🇧🇷 O Brasil encerra a Data Fifa com vitória no último compromisso desta convocação! #BateNoPeito ISSO É BRASIL! 🇧🇷 https://t.co/YjSm2Uso6m — brasil (@CBF_Futebol) October 3, 2026