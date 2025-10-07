Sélection – Kvaratskhelia titulaire face à l’Espagne ?

Absent lors des deux derniers matchs du PSG, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver la compétition avec la Géorgie durant cette trêve internationale.

Si João Neves, Bradley Barcola et Senny Mayulu ont été dispensés de rassemblement avec leur sélection respective en raison de pépins physiques, Khvicha Kvaratskhelia sera bien présent avec la Géorgie durant cette trêve internationale. Sorti sur blessure le 27 septembre dernier lors de la victoire face à l’AJ Auxerre, le numéro 7 parisien souffrait d’une gêne musculaire à l’ischio-jambier.

À lire aussi : Plusieurs cadres de retour pour PSG / Strasbourg ?

Mais, il devrait bien être apte pour les deux rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2026. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport Georgia, l’ailier de 24 ans pourrait même être titulaire dès ce samedi contre l’Espagne. « Malgré son absence aux matchs du PSG en raison d’une blessure, Kvaratskhelia a rejoint le camp d’entraînement, est prêt et sera très probablement titulaire contre l’Espagne », rapporte le quotidien. L’attaquant parisien était notamment présent à l’entraînement du jour.

Le XI probable de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Azarov – Gagnidze, Kochorashvili, Kiteishvili – Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia