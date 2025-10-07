Kvaratskhelia géorgie
Image : psg.fr

Sélection – Kvaratskhelia titulaire face à l’Espagne ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum7 octobre 2025

Absent lors des deux derniers matchs du PSG, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver la compétition avec la Géorgie durant cette trêve internationale.

Si João Neves, Bradley Barcola et Senny Mayulu ont été dispensés de rassemblement avec leur sélection respective en raison de pépins physiques, Khvicha Kvaratskhelia sera bien présent avec la Géorgie durant cette trêve internationale. Sorti sur blessure le 27 septembre dernier lors de la victoire face à l’AJ Auxerre, le numéro 7 parisien souffrait d’une gêne musculaire à l’ischio-jambier.

Plusieurs cadres de retour pour PSG / Strasbourg ?

Mais, il devrait bien être apte pour les deux rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2026. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport Georgia, l’ailier de 24 ans pourrait même être titulaire dès ce samedi contre l’Espagne. « Malgré son absence aux matchs du PSG en raison d’une blessure, Kvaratskhelia a rejoint le camp d’entraînement, est prêt et sera très probablement titulaire contre l’Espagne », rapporte le quotidien. L’attaquant parisien était notamment présent à l’entraînement du jour.

  • Le XI probable de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Azarov – Gagnidze, Kochorashvili, Kiteishvili – Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum7 octobre 2025

Articles similaires

Gérald Baticle

EdF : Gérald Baticle souhaite à Zaïre-Emery de retrouver les Bleus

7 octobre 2025
Bradley Barcola

Barcola Forfait avec les Bleus : Lésion Chronique ou Simple Gêne ? Le PSG Contredit la FFF !

7 octobre 2025
Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du Monde 2026 ? Oui, clairement un objectif »

7 octobre 2025
Alonzo donnarumma

PSG : Donnarumma / Chevalier, pour Jérôme Alonzo, le club a perdu au change

7 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page