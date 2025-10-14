Sélection – Lee décisif avec la Corée du Sud, le Brésil de Beraldo renversé

Cet après-midi, deux joueurs du PSG étaient concernés par des matches amicaux. Lee Kang-In avec la Corée du Sud et Lucas Beraldo titulaire avec le Brésil.

Ce mardi, les internationaux du PSG disputent leur dernier match avant de retrouver le Campus de Poissy pour préparer la réception du RC Strasbourg vendredi. Et cet après-midi, deux joueurs du PSG disputaient des matches amicaux avec leur sélection : La Corée du Sud de Lee Kang-In affrontait le Paraguay tandis que le Brésil de Lucas Beraldo défiait le Japon.

Japon / Brésil (3-2)

Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026, le Japon et le Brésil s’affrontaient dans une rencontre amicale au Ajinomoto Stadium de Tokyo. Pour ce match, le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, avait décidé d’aligner une équipe remaniée avec notamment la titularisation du Parisien Lucas Beraldo en charnière centrale. Rapidement, la Seleção brasileira a pris les commandes de cette rencontre en menant de deux buts à la pause grâce à Paulo Henrique (0-1, 26e) et Gabriel Martinelli (0-2, 32e). Mais les Brésiliens ont été renversés au retour des vestiaires par une équipe nippone pleine de ressources. Le Monégasque Takumi Minamino a rapidement réduit l’écart, profitant d’une grosse erreur de Bruno (1-2, 52). Dix minutes plus tard, Keito Nakamura a remis les deux équipes à égalité (2-2, 62e). Puis, Ayase Ueda a permis aux Samouraïs bleues de complètement renverser la rencontre (3-2, 71e) en l’espace de 19 minutes. Un succès historique pour le Japon face à une sélection du Brésil qui peine toujours à se montrer convaincante.

Titulaire en défense centrale aux côtés de Fabricio Bruno, Lucas Beraldo a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Avec 130 ballons touchés dans cette rencontre, le défenseur du PSG s’est montré très propre dans son jeu avec 93% de passes réussies (113/122) et un faible déchet (9 ballons perdus). En revanche, comme trop souvent, le joueur de 21 ans a affiché une certaine fébrilité dans les duels (1 duels aériens remportés sur 5). Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il a souffert face aux vagues adverses. Il récolte la note de 4/10 dans le média Globo Esporte : « Tout comme son coéquipier en défense, il n’a pas su saisir sa chance. Sur le deuxième but, il a perdu la course et a laissé passer le centre. Sur le troisième, il a très mal marqué Ueda. Son point fort a été la qualité de ses passes. »

Le XI du Brésil : Souza – P.Henrique, Bruno, Beraldo, Augusto (C. Henrique, 75e) – B.Guimarães (Joelinton, 57e), Casemiro, Paqueta (Richarlison, 75e), L. Henrique (Willian, 75e), Vinicius Jr (Cunha, 57e), Martinelli (Rodrygo, 57e).

Corée du Sud / Paraguay (2-0)

Dans cette rencontre amicale qui s’est déroulée au Seoul World Cup Stadium, la Corée du Sud s’est imposée face au Paraguay (2-0). Remplaçant au coup d’envoi, Lee Kang-In a vu depuis le banc l’ouverture du score de Ji-sung Eom (1-0, 15e). Entré en jeu à la pause, le milieu du PSG est passeur décisif sur le but du break avec une belle ouverture pour Hyun-gyu Oh (2-0, 75e). Le numéro 19 a livré 45 minutes de grande qualité : 100% de passes réussies (15/15), 2 passes clés, 100% de duels remportés (3/3) et 2 dribbles réussis sur 2. Une belle entrée qui est dans la lignée de son bon début de saison avec les Rouge & Bleu.

Le XI de la Corée du Sud : Kim Seung-Gyu – Kim Moon-Hwan, Lee H. (Cho Yu-Min, 46e), Kim Min-Jae – Lee Myung-Jae (Lee Tae-Seok, 87e), Park Jin-Seob, Kim Jin-gyu, Hwang In-Beom (Won Du-Jae, 66e) – Lee Dong-Gyeong (Lee Kang-In, 46e), Son Heung-Min (c) (Oh Hyeon-Gyu, 46e), Eom (Lee Jae-Sung, 66e).

