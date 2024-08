Sélection – Marquinhos et Beraldo convoqués avec le Brésil

Alors que la saison 2024-2025 a repris depuis moins de deux semaines, une trêve internationale va déjà avoir lieu au début du mois de septembre. Elle va concerner de très nombreux joueurs du PSG, dont Marquinhos et Lucas Beraldo.

Le PSG a joué deux matches depuis le début de la saison 2024-2025, avec deux grosses performances contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0). La semaine prochaine, les Parisiens joueront un premier gros test sur la pelouse de Lille (dimanche, 20h45, DAZN) en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Après cette rencontre contre les Dogues, il faudra attendre deux semaines pour voir les Rouge & Bleu rejouer. En effet, la première trêve internationale se déroulera au début du mois de septembre. Cette dernière va de nouveau concerner de très nombreux joueurs du PSG.

Un affrontement contre Willian Pacho

Ce sera le cas des deux Brésiliens de l’effectif du PSG, Marquinhos et Lucas Beraldo. Les deux défenseurs centraux ont en effet été convoqués par Dorival Junior, le sélectionneur de la Seleçao pour les deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre l’Equateur de Willian Pacho (samedi 7 septembre 2024 à 3h00 heure française) et le Paraguay (mercredi 11 septembre 2024 à 2h30, heure française). Les Brésiliens devront absolument s’imposer lors de ces deux rencontres, eux qui sont sixièmes des Eliminatoires avec deux victoires, un nul et trois défaites. La Seleçao reste d’ailleurs sur trois revers d’affilée.

La liste du Brésil