Marquinhos
Image : psg.fr

Sélection – Marquinhos forfait pour le match Brésil / France

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 mars 2026

Ce jeudi soir (21h sur TF1), la France débutera sa trêve internationale de mars par un match amical prestigieux face au Brésil. Toutefois, un international du PSG manquera à l’appel.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet), organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs nations ont entamé leur préparation. Pour l’équipe de France et le Brésil, des rencontres sont programmées aux États-Unis afin de peaufiner les détails et de prendre leurs repères.

Marquinhos évoque un possible retour au Brésil après le PSG

Un retour possible face à la Croatie ?

Ce jeudi (21h sur TF1), les deux sélections s’affrontent dans un match amical prestigieux. Une première entre les deux nations depuis 2015 et un succès 3-1 de la Seleção brasileira. Une rencontre qui concernera plusieurs Parisiens : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé du côté des Bleus, ainsi que Marquinhos pour le Brésil. Cependant, le capitaine parisien manquera cette rencontre. Touché aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de lundi, le défenseur de 31 ans était incertain ces dernières heures.

Ce mercredi, son sélectionneur, Carlo Ancelotti, a confirmé son absence pour ce match face à la France en raison d’une fatigue musculaire. Il sera remplacé par le défenseur de Flamengo, Léo Pereira, qui connaîtra ainsi sa première sélection à l’âge de 30 ans. En revanche, la présence de Marquinhos pour le match face à la Croatie le mercredi 1er avril reste possible, comme l’a confirmé l’ancien coach des Rouge & Bleu en conférence de presse : « Il pourra peut-être jouer contre la Croatie. » Pour rappel, le PSG retrouve la compétition dès le vendredi 3 avril avec la réception du Toulouse FC (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 mars 2026

Articles similaires

Nuno Mendes

La direction de l’arbitrage confirme le penalty accordé au PSG contre Nice

25 mars 2026
rclpsg

Parrot : « Factuellement, le PSG a fait le choix de la Ligue des champions »

25 mars 2026
Marquinhos

Marquinhos évoque un possible retour au Brésil après le PSG

25 mars 2026
Nasser Al Khelaïfi

Les relations tendues entre les présidents du PSG et de Lens

25 mars 2026
Bouton retour en haut de la page