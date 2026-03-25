Sélection – Marquinhos forfait pour le match Brésil / France

Ce jeudi soir (21h sur TF1), la France débutera sa trêve internationale de mars par un match amical prestigieux face au Brésil. Toutefois, un international du PSG manquera à l’appel.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet), organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs nations ont entamé leur préparation. Pour l’équipe de France et le Brésil, des rencontres sont programmées aux États-Unis afin de peaufiner les détails et de prendre leurs repères.

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Un retour possible face à la Croatie ?

Ce jeudi (21h sur TF1), les deux sélections s’affrontent dans un match amical prestigieux. Une première entre les deux nations depuis 2015 et un succès 3-1 de la Seleção brasileira. Une rencontre qui concernera plusieurs Parisiens : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé du côté des Bleus, ainsi que Marquinhos pour le Brésil. Cependant, le capitaine parisien manquera cette rencontre. Touché aux ischio-jambiers lors de l’entraînement de lundi, le défenseur de 31 ans était incertain ces dernières heures.

Ce mercredi, son sélectionneur, Carlo Ancelotti, a confirmé son absence pour ce match face à la France en raison d’une fatigue musculaire. Il sera remplacé par le défenseur de Flamengo, Léo Pereira, qui connaîtra ainsi sa première sélection à l’âge de 30 ans. En revanche, la présence de Marquinhos pour le match face à la Croatie le mercredi 1er avril reste possible, comme l’a confirmé l’ancien coach des Rouge & Bleu en conférence de presse : « Il pourra peut-être jouer contre la Croatie. » Pour rappel, le PSG retrouve la compétition dès le vendredi 3 avril avec la réception du Toulouse FC (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.