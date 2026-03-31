Sélection – Marquinhos titulaire pour Brésil / Croatie ?

Forfait lors du match amical face à l’équipe de France jeudi dernier, le défenseur du PSG Marquinhos devrait faire son retour contre la Croatie ce mercredi.

En attendant le retour à la compétition du PSG, les joueurs de Luis Enrique disputent, pour la plupart, des rencontres amicales durant cette trêve internationale de mars. Convoqué par le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti pour affronter la France et la Croatie, Marquinhos n’a pas pu participer au premier match face aux Bleus.

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Marquinhos s’est remis de son problème à la hanche

En raison d’une fatigue musculaire, le capitaine parisien avait dû déclarer forfait pour ce match prestigieux, remporté par la France (2-1). Mais le défenseur de 31 ans n’avait pas pour autant quitté le rassemblement. En effet, sa présence était toujours espérée pour le match face à la Croatie, dans la nuit de mardi à mercredi. De retour à l’entraînement de la Seleção brasileira ce week-end, Marquinhos postule donc à une place de titulaire pour cette rencontre, comme le rapporte Globo Esporte. « Il s’est remis de ses douleurs à la hanche, qui l’avaient empêché de disputer le dernier match, et remplace Bremer. »

Après la défaite face aux Bleus, Carlo Ancelotti pourrait opérer six changements dans son onze de départ. « Pour remplacer le latéral droit Wesley et l’attaquant Raphinha, tous deux forfaits en raison de blessures à la cuisse, Ancelotti a indiqué que les choix se portaient sur Ibañez et Luiz Henrique. Au poste de gardien, l’entraîneur devrait maintenir la rotation et donner une nouvelle chance à Bento à la place d’Ederson (…) Les deux autres changements concerneraient l’entrée en jeu du milieu de terrain Danilo, à la place d’Andrey Santos, et celle de João Pedro, à la place de Gabriel Martinelli ; Vinicius Jr devrait ainsi évoluer plus excentré sur le côté gauche », détaille le média brésilien.

En cas de titularisation cette nuit, il est difficile d’imaginer Marquinhos prendre part à la rencontre du PSG face au Toulouse FC, ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

Le XI probable du Brésil : Bento – Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos – Casemiro, Danilo – Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Vinicius