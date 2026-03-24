Sélection Nationale – Marquinhos ménagé contre la France ?

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde a débuté hier. Convoqué avec le Brésil, Marquinhos pourrait être ménagé contre la France jeudi soir.

Après sa belle victoire contre Nice (0-4), qui lui a permis de reprendre la tête de la Ligue 1, le PSG a vu dix-huit de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives pour participer à la dernière trêve avant la Coupe du monde. Marquinhos a sans surprise été convoqué avec le Brésil. La Seleçao entraînée par Carlo Ancelotti doit jouer contre la France jeudi puis la Croatie le 1er avril. La première rencontre contre les Bleus pourrait se jouer sans Marquinhos.

Il a quitté la séance d’entraînement en se tenant l’arrière de la cuisse

En effet, comme le rapporte le média brésilien O Globo, le capitaine du PSG a participé à l’entraînement de la sélection brésilienne hier avant de recevoir un massage et de travailler avec le ballon et de participer à des petites oppositions. La parution indique qu’ensuite, le défenseur central est sorti du terrain pour échanger avec un préparateur physique avant de discuter avec Carlo Ancelotti. Marquinhos lui a alors désigné l’arrière de sa cuisse avant de finalement quitter le terrain accompagné d’un kiné afin de poursuivre des soins. Si O Globo n’évoque pas un possible forfait pour le numéro 5 du PSG face à la France, il est fort à parier que l’ancien coach du PSG ne prendra aucun risque avec Marquinhos, la rencontre contre les Français n’étant qu’un match amical et le défenseur ayant encore des échéances importantes avec le PSG.