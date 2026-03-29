Sélection – Pas de repos pour Kvaratskhelia avec la Géorgie

Après sa belle performance face à Israël (2-2), Khvicha Kvaratskhelia a de nouveau été titulaire lors de la rencontre amicale face à la Lituanie (2-0).

Performant ces dernières semaines avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a retrouvé sa sélection avec une grande confiance durant cette trêve internationale de mars. Pas qualifiée pour la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet), la Géorgie devait disputer deux rencontres amicales face à Israël et à la Lituanie.

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180 minutes pour Kvaratskhelia durant la trêve

Nommé nouveau capitaine par le sélectionneur Willy Sagnol, le numéro 7 parisien a fait le show et a confirmé sa forme du moment avec un doublé face à Israël jeudi dernier (2-2). Après avoir disputé 90 minutes, l’ailier de 25 ans pouvait espérer avoir un peu de repos lors du match amical face à la Lituanie ce dimanche après-midi, au Darius and Girenas Stadium, à Kaunas (Lituanie). Mais le numéro 7 du PSG était bien titulaire en attaque aux côtés de Georges Mikautadze. Et cette fois-ci, c’est l’ancien Lyonnais qui a marqué les esprits avec un doublé inscrit dans les vingt dernières minutes. Après avoir ouvert le score sur penalty (70e), l’attaquant de Villarreal a été à la conclusion d’un centre en fin de rencontre (83e).

Concernant Khvicha Kvaratskhelia, il aura disputé 90 minutes face à la Lituanie, soit 180 minutes au total lors de cette trêve internationale. Il a notamment touché le poteau sur coup-franc en première période. Après cette coupure, l’ancien Napolitain rentrera donc à Paris pour préparer les prochaines échéances des Rouge & Bleu, à commencer par vendredi (20h45 sur Ligue 1+) et la réception du Toulouse FC en Ligue 1.

🇱🇹 – 🇬🇪



Georges Mikautadze est en grande forme face à la Lituanie en amical ! Après avoir ouvert le score sur penalty, il enchaîne avec un doublé. C’est déjà son 23e but en sélection



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