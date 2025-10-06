Sélection – Senny Mayulu forfait avec l’équipe de France Espoirs

Devenu un joueur important de la rotation du PSG en ce début de saison, Senny Mayulu doit déclarer forfait avec l’équipe de France Espoirs pour cause de blessure.

Durement touché par les blessures dans cet exercice 2025-2026, le PSG doit encore faire face à quelques pépins physiques en ce début de trêve internationale. Alors qu’un nouveau conflit est en train de naître entre le PSG et la FFF concernant la blessure de Bradley Barcola, un autre forfait est annoncé par l’instance française, cette fois-ci chez les Bleuets.

À lire aussi : Sélections – Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris

Mayulu touché à la cuisse face au LOSC

Convoqué pour disputer les matchs éliminatoires pour l’Euro Espoirs face aux Îles Féroé (10 octobre) et l’Estonie (13), Senny Mayulu ne participera pas à ce rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. En effet, la FFF a confirmé dans un communiqué le forfait du Titi en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée lors du match face au LOSC (1-1) dimanche. « Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur. » Déjà touché aux adducteurs en début de saison, le milieu offensif de 19 ans montait en puissance avec les Rouge & Bleu et avait notamment débuté les trois dernières rencontres (AJ Auxerre, FC Barcelone et LOSC). Après Bradley Barcola et João Neves, Senny Mayulu est donc le troisième Parisien à faire son retour à Paris durant cette trêve internationale.