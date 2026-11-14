Sélections – Achraf Hakimi brille avec le Maroc

Titulaire et capitaine avec le Maroc face au Niger, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027, Achraf Hakimi a brillé avec un doublé et une passe décisive.

En grande forme avec le PSG ces dernières semaines, Achraf Hakimi a poursuivi sur cette lancée en sélection. Convoqué avec le Maroc pour disputer les qualifications à la CAN 2027, le latéral droit des Rouge & Bleu était titulaire ce vendredi face au Niger. L’international marocain a largement contribué au festival offensif de son équipe (5-1).

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Hakimi récidive sur coup franc

Le numéro 2 du PSG a inscrit un doublé et délivré une passe décisive dans cette rencontre à sens unique. Le joueur de 26 ans a d’abord inscrit le deuxième but de son équipe d’une frappe puissante, imparable pour le gardien adverse (27e). Puis, juste avant la pause, Achraf Hakimi s’est offert un doublé sur un coup franc, inscrivant ainsi son deuxième but dans cet exercice en l’espace de quelques semaines, après celui marqué face au Havre (5-1).

Le défenseur parisien a disputé l’intégralité du match. Il est impliqué dans huit buts sur ses cinq derniers matchs, en club et en sélection (cinq buts, trois passes décisives). Grâce à ce large succès (5-1), le Maroc poursuit son sans-faute avec une troisième victoire dans le groupe A et retrouvera le Niger le 17 novembre prochain.

Le pétard d’Achraf wow 😂 https://t.co/w6QVQK9ZDm — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) November 13, 2026