Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Le PSG a terminé sa saison samedi dernier avec sa victoire contre Lyon en finale de la Coupe de France. Mais certains de ses joueurs ne sont pas encore en vacances. C’est le cas d’Achraf Hakimi.

Le PSG a réalisé une belle saison 2023-2024. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, il a malheureusement été éliminé en demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (2-0 en cumulé). Cette belle saison, il la doit à Luis Enrique, mais également à certains de ses joueurs. C’est le cas d’Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain a retrouvé son niveau avec le système de jeu du coach espagnol, qui lui permet d’avoir plus de liberté sur le terrain. Après une belle saison, l’ancien du Real Madrid n’est pas encore en vacances. En effet, le numéro 2 du PSG a été convoqué par Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, pour les matches des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre la Zambie (vendredi 7 juin, 20 heures, Grand Stade, Agadir, Maroc) et la République du Congo (mardi 11 juin 2024 à 17h00, stade Pentecost Martyrs, Kinshasa, République du Congo).

La Liste du Maroc