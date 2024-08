Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

La saison à peine reprise, la première trêve internationale intervient déjà. Après la troisième journée de Ligue 1 face au LOSC ce dimanche 1er septembre (20h45 sur DAZN) de nombreux joueurs du PSG devraient s’envoler pour rejoindre les rangs de leur sélection respective.

A l’occasion de la trêve internationale, le Campus PSG devrait sonner creux avec les convocations des nombreux internationaux qui composent le groupe de Luis Enrique. Parmi eux, Achraf Hakimi. Element incontournable de l’effectif de Walid Regragui du côté du Maroc, le latéral droit des Lions de l’Atlas devrait connaître ses 78e et 79e sélections. Après une médaille de bronze historique remportée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Maroc sera engagé en cette fin d’été dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Cette dernière qui se disputera à domicile pour Achraf Hakimi et les siens, permet au Maroc de jouer les rencontres face au Gabon le 6 septembre prochain et face au Lesotho trois jours plus tard sans pression.

La liste complète du Maroc