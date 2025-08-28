Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Hakimi regragui

La première trêve internationale de la saison 2025 / 2026 approche à grands pas et le PSG verra de nombreux internationaux rejoindre les rangs de leur sélection. C’est le cas d’Achraf Hakimi qui a été convoqué avec le Maroc.

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur le terrain du Toulouse FC ce samedi (21h05 sur Ligue 1+). Dans la foulée de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’envoleront aux quatre coins du monde afin de rejoindre les rangs de leur sélection nationale. Pour Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain a été convoqué par Walid Regragui avec la sélection nationale du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le numéro 2 parisien devrait connaître ses 86e et 87e sélection avec les Lions de l’Atlas à seulement 26 ans. Il affrontera le Niger le 5 septembre prochain puis la Zambie le trois jours plus tard.

