Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche (20h45 sur Ligue 1 +). A la suite de cette rencontre, les internationaux parisiens rejoindront les rangs de leur sélection pour la trêve internationale.

La deuxième trêve internationale s’apprête à prendre place à partir du lundi 6 octobre et s’étendra jusqu’au mardi 14 octobre. Ainsi, le PSG, comme à son habitude, verra de nombreux internationaux rejoindre les rangs de leur sélection pour des rencontres amicales, ou à enjeux. Pour Achraf Hakimi, les deux sont au programme. L’international marocain a été convoqué par son sélectionneur Walid Regragui pour la rencontre amicale face au Bahreïn le jeudi 9 octobre, puis le match face au Congo comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Le second sera tout de même sans grand enjeux pour les Lions de l’Atlas, d’ores et déjà qualifiés pour le Mondial en Amérique.