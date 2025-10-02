Achraf Hakimi

Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane2 octobre 2025

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche (20h45 sur Ligue 1 +). A la suite de cette rencontre, les internationaux parisiens rejoindront les rangs de leur sélection pour la trêve internationale.

La deuxième trêve internationale s’apprête à prendre place à partir du lundi 6 octobre et s’étendra jusqu’au mardi 14 octobre. Ainsi, le PSG, comme à son habitude, verra de nombreux internationaux rejoindre les rangs de leur sélection pour des rencontres amicales, ou à enjeux. Pour Achraf Hakimi, les deux sont au programme. L’international marocain a été convoqué par son sélectionneur Walid Regragui pour la rencontre amicale face au Bahreïn le jeudi 9 octobre, puis le match face au Congo comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Le second sera tout de même sans grand enjeux pour les Lions de l’Atlas, d’ores et déjà qualifiés pour le Mondial en Amérique.

