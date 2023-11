Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Une nouvelle trêve internationale approche et le PSG verra ses joueurs rejoindre leur sélection nationale respective. Parmi eux, un fidèle de ces rendez-vous internationaux : Achraf Hakimi. Ce dernier rejoindra le rassemblement du Maroc la semaine prochaine.

Au cours de ce mois de novembre, Achraf Hakimi rejoindra donc les Lions de l’Atlas. L’occasion pour le numéro 2 du PSG de connaître ses 68e et 69e sélections internationales. Dans la cour des grands avec le Maroc depuis le mois d’octobre 2016 sous les ordres d’Hervé Renard à l’époque, le latéral droit prendra donc part à la course à la qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec deux rendez-vous. Le premier de ces derniers sera face à l’Erythrée le 16 novembre à 20 heures, puis le second contre la Tanzanie le 21 novembre à 20 heures. S’il sera le seul représentant du Paris Saint-Germain au Maroc et en Afrique, Achraf Hakimi accueillera à l’occasion de ce rassemblement un petit nouveau dans les rangs marocains : Sofiane Diop. Le joueur de l’OGC Nice a acté sa décision de représenter les Lions de l’Atlas, lui qui avait le choix entre poursuivre avec l’Equipe de France, choisir le Sénégal ou le Maroc.