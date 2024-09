Sélections – Achraf Hakimi et Donnarumma victorieux 

Hier soir, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma jouaient leur dernier match de la trêve internationale. Les deux joueurs du PSG se sont imposés.

Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections respectives. Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, titulaires contre la Belgique, ont marqué les deux buts des Bleus. Titulaire contre l’Italie et buteur, Bradley Barcola est lui entré en jeu à 20 minutes de la fin. Hier soir, le Maroc jouait son deuxième match des Éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN). Après son large succès contre le Gabon (4-1), les coéquipiers d’Achraf Hakimi, titulaire et capitaine hier soir, ont eu du mal à se défaire du Lesotho. Totalement dominateurs, les Marocains se sont procurés plusieurs belles occasions mais ont buté sur une belle défense et un bon gardien. Il faudra attendre la 94e minute pour voir Brahim Diaz délivrer les Marocains (0-1, 94e).

Deux sur deux pour l’Italie de Donnarumma

Après sa belle victoire contre l’équipe de France au Parc des Princes (1-3), l’Italie affrontait Israël hier soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Et les Italiens ont réalisé la passe de deux, avec des buts de Frattesi, déjà buteur contre les Français, et de l’ancien joueur du PSG, Moïse Kean. Les Israéliens réussiront à tromper la vigilance de Gianluigi Donnarumma en toute fin de match (1-2). Le gardien du PSG portait le brassard de capitaine et a réalisé une nouvelle belle prestation dans ses buts, avec des parades importantes. Avec ce succès, les Italiens confortent leur place de leader dans le groupe 2 de la Ligue A, avec trois points d’avance sur la France et la Belgique.