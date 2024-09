Pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2026, le Brésil et l’Equateur se sont affrontés. L’occasion pour la charnière centrale du PSG, Marquinhos – Pacho, de se faire face.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Brésil s’est dressé face à l’Equateur dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Une rencontre qui s’est jouée à domicile pour la Seleçao, à Curitiba, et s’est soldé par une victoire (1-0) pour Marquinhos et les siens grâce à un but de Rodrygo à la 30e minute de jeu. Le capitaine du PSG a disputé l’intégralité du match, affichant des chiffres honorables avec notamment 98 ballons touchés et 96% de passes réussies (89/93). Cependant, dans ses duels, Marquinhos en compte 6 disputés, pour 3 réussis. En face, avec l’équateur, Willian Pacho a failli à une reprise avec les siens, permettant à Rodrygo d’inscrire le seul but de la rencontre. La recrue estivale du Paris Saint-Germain a été moins impactant que son capitaine en club en face, en ayant touché 68 ballons, comptant 55 passes réussies sur 60 (92%) et 3 duels remportés sur 5 disputés.

La prochaine rencontre pour Marquinhos et le Brésil se jouera au Paraguay dans la nuit du 10 et 11 septembre prochain toujours dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Quelques heures plus tôt, l’Equateur de Willian Pacho recevra le Pérou.