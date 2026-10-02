Sélections – Deux joueurs du PSG titulaires pour France / Italie

Pour son troisième match de Ligue des nations, Zinédine Zidane a décidé d’aligner deux joueurs du PSG pour la rencontre opposant la France à l’Italie.

L’équipe de France va viser la passe de trois ce vendredi soir (20h45 sur TF1). Après leurs victoires en Turquie (1-0) et en Belgique (1-0), les Bleus retrouvent le Stade de France pour affronter l’Italie, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Après avoir réalisé une large revue d’effectif face aux Belges, Zinédine Zidane a décidé de réintégrer ses joueurs cadres pour affronter la Nazionale.

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Dembélé capitaine, Doué enchaîne

Ainsi, Ousmane Dembélé et Michael Olise font leur retour dans le onze de départ. L’attaquant du PSG portera le brassard de capitaine pour la première fois avec les Bleus. De son côté, Désiré Doué complète l’attaque tricolore. Performants face aux Diables Rouges en début de semaine, Jérémy Jacquet et Lucas Da Cunha enchaînent une deuxième titularisation. Le défenseur de Liverpool est associé à Dayot Upamecano en charnière centrale. De son côté, le joueur de Côme forme l’entrejeu aux côtés d’Adrien Rabiot et de Rayan Cherki. Adrien Truffert et Pierre Kalulu occuperont les postes de latéraux. Maghnes Akliouche, l’autre Parisien présent dans le groupe, débute sur le banc.

Le XI de la France : Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Dembélé (c), Doué