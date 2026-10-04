Sélections – Deux Parisiens titulaires pour Portugal / Norvège

Victorieux de ses trois matchs de Ligue des nations lors de cette trêve internationale de septembre, le Portugal voudra poursuivre son sans-faute face à la Norvège.

Dernier match de cette trêve internationale pour les Portugais du PSG. Auteur d’un sans-faute jusque-là, avec trois victoires en autant de rencontres disputées dans cette phase de groupes de Ligue des nations, le Portugal affronte la Norvège à l’Estádio do Dragão du FC Porto. En plein psychodrame suite au départ du rassemblement de Cristiano Ronaldo, la Seleção das Quinas vise la passe de quatre face à la sélection d’Erling Haaland.

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Nuno Mendes enchaîne, Vitinha titulaire, João Neves sur le banc

Pour ce match, le sélectionneur portugais, Jorge Jesus, a décidé de titulariser deux joueurs du PSG. Pas de repos pour Nuno Mendes, qui enchaîne une quatrième titularisation de suite lors de cette trêve internationale. De son côté, Vitinha est une nouvelle fois aligné pour la troisième fois dans cette Ligue des nations. En revanche, João Neves va occuper le banc au coup d’envoi comme lors des rencontres face au Pays de Galles (1-0) et au Danemark (4-2). Pour le reste du onze, le sélectionneur portugais a une nouvelle fois fait confiance à João Félix et Gonçalo Ramos en attaque. Cette rencontre sera à suivre à 20h45 sur L’Équipe live foot.

Le XI du Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Palhinha – Conceiçao, Vitinha , Bruno Fernandes (c) – G. Ramos, J. Félix

: Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, – Palhinha – Conceiçao, , Bruno Fernandes (c) – G. Ramos, J. Félix Le XI de la Norvège : Selvik – Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe – Odegaard (c), Berge, Berg – Schjelderup, Haaland, Nusa.