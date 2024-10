Devenu un cadre de l’effectif de l’Italie, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, a été convoqué pour la trêve internationale d’octobre.

Au centre des critiques depuis son match face à Arsenal en Ligue des champions (défaite 2-0), Gianluigi Donnarumma aura à coeur d’afficher un meilleur visage lors des prochaines échéances. Après la rencontre face à l’OGC Nice ce dimanche soir (20h45) en Ligue 1, le portier du PSG va prendre part à la trêve internationale d’octobre avec l’Italie.

Deux rencontres de Ligue des Nations au programme

En effet, le sélectionneur de la Nazionale, Luciano Spalletti, a convoqué un groupe de 23 joueurs pour les deux matches de Ligue des Nations face à la Belgique (10 octobre) et l’Israël (14). Gianluigi Donnarumma sera donc de la partie, tout comme l’ancien Parisien, Moise Kean. En deux rencontres disputées dans cette Ligue des Nations, l’Italie a réalisé un sans-faute avec des succès face à la France (1-3) et l’Israël (1-2). Pour les deux matches à venir, les Italiens joueront au Stadio Olimpico (Rome) et à la Dacia Arena (Udine).

Le groupe de l’Italie

Gardiens : Di Gregorio, Donnarumma , Vicario

: Di Gregorio, , Vicario Défenseurs : Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Di Marco, Gabbia, Okoli, Udogie

: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Di Marco, Gabbia, Okoli, Udogie Milieux : Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Pisilli, Ricci, Tonali

: Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Pisilli, Ricci, Tonali Attaquants : Kean, Maldini, Raspadori, Retegui

Le calendrier de l’Italie

Jeudi 10 octobre : Italie / Belgique (à 20h45 au Stadio Olimpico de Rome)

(à 20h45 au Stadio Olimpico de Rome) Lundi 14 octobre : Italie / Israël (à 20h45 à la Dacia Arena d’Udine)