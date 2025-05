Sélections – Donnarumma convoqué avec l’Italie pour la prochaine trêve internationale

Après la finale de la Ligue des champions, le PSG verra un bon nombre de ses joueurs rejoindre leur sélection nationale pour la trêve internationale de juin.

Les joueurs du PSG n’auront pas le temps de se reposer entre la finale de Ligue des champions (31 mai) et la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet). Entre les deux compétitions, la trêve internationale du mois de juin aura lieu. Si le Final Four de la Ligue des Nations concerne la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal, les autres sélections européennes disputeront les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. À cette occasion, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, a été convoqué par le sélectionneur italien Luciano Spalletti pour participer aux rencontres face à la Norvège (vendredi 6 juin 2025 à 20h45) et la Moldavie (lundi 9 juin 2025 à 20h45).