Sélections : Fabian Ruiz avec La Roja pour affronter l’Equipe de France

La trêve internationale approche, et le PSG voit ses internationaux convoqués un à un avec leur sélection respective. Aujourd’hui, c’est Fabian Ruiz qui a été convoqué par Luis de la Fuente avec l’Espagne, pour disputer le final four de Ligue des Nations.

Avec la finale de Ligue des Champions en tête, les joueurs du Paris Saint-Germain auront un calendrier infernal ces prochains jours. En effet, après la rencontre face à l’Inter Milan le 31 mai, les internationaux s’envoleront dans les rangs de leur sélection respective. Entre qualifications pour la Coupe du Monde 2026, matchs amicaux et Ligue des Nations, les enjeux seront différents pour les internationaux du PSG. Aujourd’hui, Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a communiqué sa liste de 26 joueurs pour disputer le final four de Ligue des Nations. Dans ce groupe, Fabian Ruiz figure au milieu de terrain. Les Espagnols prêtés par le PSG respectivement à West Ham et Aston Villa, Carlos Soler et Marco Asensio, ne sont eux pas convoqués.

La demi-finale de Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Equipe de France se jouera le jeudi 5 juin prochain à 21h. Le 8 juin, en cas de victoire ou défaite, la petite finale et la finale se joueront, respectivement à 15h et 21h.