Sélections – Fabian Ruiz buteur avec l’Espagne

Titulaire avec l’Espagne lors de la large victoire face à l’Irlande du Nord (5-1), le milieu du PSG, Fabian Ruiz a participé à la fête avec un but.

Après sa victoire facile face à l’Andorre (5-0) mercredi dernier, l’Espagne disputait son deuxième match de préparation, ce samedi soir au Mallorca Son Moix, face à l’Irlande du Nord. Et la Roja a une nouvelle fois livré un récital avec cinq nouveaux buts inscrits (5-1). Resté sur le banc lors du dernier match, le joueur du PSG, Fabian Ruiz, était cette fois-ci titulaire et a disputé à l’intégralité de la rencontre (90 minutes). Et le numéro 8 parisien a participé au festival offensif de sa sélection.

Fabian Ruiz omniprésent dans l’entrejeu

En première période, les hommes de Luis de la Fuente ont marqué quatre buts avec un doublé de Pedri (12′, 29′), un but d’Alvaro Morata (18′) et une réalisation de Fabian Ruiz (35′), qui a parfaitement repris un centre millimétré de Lamine Yamal. Dans une seconde période plus en gestion, Mikel Oyarzabal a inscrit un nouveau but pour un score final de 5-1. Pourtant, l’Irlande du Nord avait ouvert le score dès le début du match par l’intermédiaire de Danny Ballard (2′) mais les champions d’Europe 2012 ont parfaitement réagi par la suite. Dans cette rencontre, Fabian Ruiz s’est montré omniprésent dans l’entrejeu avec 114 ballons touchés et 97% de passes réussies (100/103). Le milieu parisien s’est également montré performant dans les duels (3 gagnés sur 4) et a seulement perdu 6 ballons en 90 minutes. Une belle performance pour le milieu de 28 ans qui marque des points avant la compétition estivale. Pour rappel, l’Espagne aura un groupe relevé lors de l’Euro avec la Croatie, l’Italie et l’Albanie.