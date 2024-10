Sélections : Fabian Ruiz convoqué avec l’Espagne

Après OGCN / PSG ce dimanche 6 octobre (20h45 sur DAZN), la trêve internationale débute. L’occasion pour les différents internationaux parisiens de rejoindre les rangs de leur sélection.

A l’occasion de la trêve internationale, est convoqué avec l’Espagne par Luis de la Fuente. S’il a brillé à l’occasion de l’Euro 2024, le milieu de terrain de 28 ans pourra refaire le plein de confiance après son début de saison en demi-teinte avec le PSG. Pour cette parenthèse internationale, Fabian Ruiz prendra part à la troisième et quatrième journée de la Ligue des Nations. La Roja affrontera le 12 octobre prochain le Danemark et le 15 octobre la Serbie. Les deux rencontres se joueront à domicile pour les Espagnols. Au cours de cette trêve internationale, Fabian Ruiz aura l’occasion de connaître ses 32e et 33e sélections. A noter que Marco Asensio n’est lui pas convoqué, au même titre qu’Arnau Tenas.