Sélections – Fabian Ruiz pas convoqué avec l’Espagne

Après le match contre Lille, de nombreux joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce ne sera pas le cas pour Fabian Ruiz.

Le PSG compte de très nombreux internationaux dans son effectif. Après le choc de la septième journée de Ligue 1 contre Lille dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), presque une vingtaine de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Cela aurait pu être le cas de Fabian Ruiz. Joueur important de la Roja, le milieu de terrain n’a pas été convoqué par son sélectionneur, Luis De la Fuente.

« Fabian ne vient pas parce qu’il a un problème musculaire »

Après avoir annoncé sa liste pour les matches des Qualifications à la Coupe du monde 2026, contre la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie (14 octobre), le sélectionneur espagnol a justifié l’absence du numéro 8 du PSG en conférence de presse. « Les joueurs et les clubs s’énervent lorsqu’ils ne sont pas sélectionnés, même les journalistes. Fabian ne vient pas parce qu’il a un problème musculaire. Et comme nous prenons soin d’eux et que nous sommes très scrupuleux dans ces situations, Fabian ne vient pas. Il est blessé et ne peut pas venir. » Pour rappel, après une frappe contre le FC Barcelone, Fabian Ruiz avait demandé le changement. Le PSG donnera certainement des nouvelles de son numéro 8 lors de son prochain point médical, certainement demain à la veille du déplacement à Lille. Il avait déjà manqué le rassemblement de septembre, son sélectionneur l’ayant laissé à disposition du PSG en raison d’une fatigue musculaire.