Sélections – Fabian Ruiz présent sur la liste de l’Espagne

Après le match du PSG à Toulouse, la première trêve internationale de la saison 2025-2026 prendra place. Fabian Ruiz figure bien évidemment dans la liste de l’Espagne.

Après seulement quatre matches depuis le début de la saison, le PSG va déjà devoir s’arrêter pendant quinze jours. En effet, après la rencontre sur la pelouse de Toulouse, la première trêve internationale de la saison va s’ouvrir. Cette dernière va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Depuis quelques jours, les sélectionneurs dévoilent leurs listes.

A voir aussi : Sélections : Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Deux déplacements pour les Espagnols

Ce vendredi, c’est au tour de Luis De la Fuente de donner sa liste. Le sélectionneur de l’Espagne a évidemment convoqué Fabian Ruiz. Le numéro 8 du PSG, cadre de la sélection ibérique, participera aux matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026 contre la Bulgarie le jeudi 4 septembre prochain (20h45) et la Turquie le dimanche 7 septembre (20h45). Nul doute que Fabian Ruiz sera titulaire lors de ces deux rencontres, lui qui a pris une place très importante au sein de la Roja.