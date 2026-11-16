Sélections – Fin de série pour l’Espagne et Fabian Ruiz, battus par l’Angleterre

Sur une série de 43 matchs sans défaite, l’Espagne a chuté face à l’Angleterre en Ligue des nations (2-3). Titulaire, Fabian Ruiz connaît sa première défaite en sélection.

Sur le toit du monde depuis sa victoire en finale de la Coupe du monde l’été dernier, l’Espagne a vécu une soirée difficile ce dimanche. Auteure d’un sans-faute jusque-là dans sa phase de groupes de Ligue des nations, la Roja était opposée à l’Angleterre pour son dernier match de poule et abordait cette rencontre en confiance avec une série de 43 matchs sans défaite.

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Une première défaite en sélection pour Fabian Ruiz

Mais l’équipe de Luis de la Fuente a chuté à Madrid. Juste avant la pause, Harry Kane a transformé un penalty, concédé par Pau Cubarsi (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, les Three Lions ont alourdi la marque en inscrivant deux buts supplémentaires par l’intermédiaire des défenseurs Ezri Konsa (0-2, 52e) et Ben White (0-3, 57e). Un score de 0-3 qui n’a toutefois pas anéanti tout espoir de la Roja. Profitant de l’expulsion d’Elliot Anderson (63e), Mikel Oyarzabal a d’abord réduit l’écart sur penalty (1-3, 65e), puis Nico Williams a redonné espoir à sa sélection quelques minutes après son entrée en jeu (2-3, 75e). Malgré plusieurs situations et un James Trafford en feu, l’Espagne s’incline donc pour la première fois après 43 matchs sans défaite et termine même deuxième de son groupe.

Titulaire, Fabian Ruiz est sorti à la pause tandis que Ferran Torres est resté sur le banc. Le milieu du PSG connaît une grande première avec sa première défaite sous le maillot l’Espagne. Depuis sa première sélection avec l’équipe A en 2019, le joueur de 30 ans n’avait jamais connu la défaite en 53 matchs (38 victoires et 15 nuls).

Le XI de l’Espagne : Simon (c) – Pubill (Porro, 20e), Cubarsi (Huijsen, 46e), Laporte, Cucurella – Zubimendi (N. Williams 72e), F. Ruiz (Pedri, 46e) – Yamal, Merino (F. Lopez, 46e), Baena – Oyarzabal

: Simon (c) – Pubill (Porro, 20e), Cubarsi (Huijsen, 46e), Laporte, Cucurella – Zubimendi (N. Williams 72e), (Pedri, 46e) – Yamal, Merino (F. Lopez, 46e), Baena – Oyarzabal Le XI de l’Angleterre : Trafford – White (Burn, 89e), Konsa, Quansah, Hall – Anderson, Rice, Bellingham (Spence, 83e) – Rogers, Kane (Lewis-Skelly, 78e), Gordon (Calvert-Lewin, 83e)

🇪🇸 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben White aggrave le score et permet à l’Angleterre de mener 3-0 face à la Roja ! #lequipeFOOT https://t.co/oLNxGuK6VQ — L’Équipe (@lequipe) November 15, 2026

🇪🇸 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 But de Nico Williams, qui permet à la Roja de revenir à un but de l’Angleterre ! #lequipeFOOT https://t.co/GIzu8LOpCN — L’Équipe (@lequipe) November 15, 2026